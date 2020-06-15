Токио, , 14:32 — REGNUM Sony разработала новый пользовательский интерфейс для игровой консоли PlayStation 5. Об этом 15 июня сообщает «Игромания».

По словам вице-президент Sony по UXМэтта МакЛорина, интерфейс PS5 будет более практичным и понятным для пользователей. Разработчики не только избавятся от большинства устаревших функций, но и создадут полностью «новый визуальный язык».

Напомним, на презентации Future of Gaming впервые был показан дизайн консоли PlayStation 5. Помимо этого, Sony также рассказала об аксессуарах, которые будут прилагаться к приставке.

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