Екатеринбург, , 14:51 — REGNUM В Екатеринбурге состоялся церковный суд над бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигуменом Сергием (Романовым).

Как передаёт «Новый день», суд проходил в здании Екатеринбургской епархии РПЦ. Какое решение вынесли на процессе, пока неизвестно.

По информации издания, схиигумен лично присутствовал на суде и выступил в свою защиту. Процесс проходил в закрытом формате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергия запретили в священнослужении, ему также не позволяли проповедовать. Однако схиигумен продолжает выступать на YouTube. Кроме того, в проповедях Романова усмотрели следы экстремизма, также Сергию угрожает административное наказание за распространение фейков.

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