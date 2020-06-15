Екатеринбург, 15 июня 2020, 14:51 — REGNUM В Екатеринбурге состоялся церковный суд над бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигуменом Сергием (Романовым).
Как передаёт «Новый день», суд проходил в здании Екатеринбургской епархии РПЦ. Какое решение вынесли на процессе, пока неизвестно.
По информации издания, схиигумен лично присутствовал на суде и выступил в свою защиту. Процесс проходил в закрытом формате.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергия запретили в священнослужении, ему также не позволяли проповедовать. Однако схиигумен продолжает выступать на YouTube. Кроме того, в проповедях Романова усмотрели следы экстремизма, также Сергию угрожает административное наказание за распространение фейков.
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