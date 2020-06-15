Липецк, , 14:27 — REGNUM В Липецкой области завершено расследование уголовного дела о ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Москва — Тбилиси. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Около деревни Яркино Становлянского района на 356-м километре трассы М-4 26 декабря 2019 года рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся. Два человека погибли, пострадали ещё 17, включая детей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Водитель, граждан Грузии, по ходатайству следствия был заключен под стражу. Свою вину он признал частично.

Прокурор вынес обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы и лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.

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