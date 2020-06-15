Лос-Анджелес, США, , 14:26 — REGNUM В ближайшее время в «королевской битве» Call of Duty: Warzone может появиться игровой режим, рассчитанный на 200 геймеров. Об этом 15 июня сообщает портал PCGamesN.

Упоминание нового игрового режима обнаружил геймер с ником DissolvexD. Вероятно, возможность запуска матча на 200 человек уже находится в разработке и появится в Call of Duty: Warzone в ближайшие недели.

Ранее разработчики сами заявляли, что в игре появится режим «королевской битвы», рассчитанный на 200 геймеров. Однако они не сообщали точной даты его релиза.

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