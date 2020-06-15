Джакарта, , 14:24 — REGNUM Член фракции «Голкар» Бобби Адхитио Ризальди попросил командующего Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхжанто провести повторную проверку готовности всей принадлежащей ему военной техники, сообщает Kompas.

Заявление было сделано после падения истребителя Hawk 209, принадлежащего индонезийским военно-воздушным силам.

«Истребителям Hawk почти 25 лет», — отметил Бобби Адхитио Ризальди, попросив командующего Вооруженными силами страны провести углубленное расследование крушения истребителя Hawk 209.

Бобби Адхитио Ризальди призвал провести полное расследование инцидента и повторно проверить готовность самолетов, вертолетов, подводных лодок, которым более 5−10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в штабе ВВС Индонезии заявили, что в результате крушения истребителя Hawk 209 в деревне Кубанг Джая в провинции Риау утром 15 июня 2020 года жертв нет.

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