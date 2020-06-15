Иерусалим, , 14:31 — REGNUM Израильский психолог объяснила, почему некоторые люди легко отказываются от ношения масок, а другим это трудно, передают «Вести» (Израиль).

Специалист по кризисным ситуациям, клинический психолог Анна Логвинская исследует психологические последствия карантинных мер в Израиле.

По ее мнению, те, кто склонен к повышенной тревожности, испытывают трудности при отказе от карантина. Ведь тоже ношение маски это только часть реакции на кризисную ситуацию, а любой кризис сужает взгляд того, кто в нем оказался.

Люди склонны сосредотачиваться только на том, что кажется им путем к преодолению кризиса. Поэтому молодежь, отличающаяся повышенной беззаботностью, отказывается от примет карантина с большей легкостью, а для пожилых людей этот процесс сложнее. Но эффект привыкания к опасности проявляется в том, что чем дольше продолжается карантин, тем меньше население в целом склонно уделять внимание мерам защиты.

Тем не менее, панические настроения не проходят бесследно и эффект от карантина будет ощущаться еще долго. Особенно это касается тех, кто попал в трудную ситуацию, вызвавшую депрессию, например из-за потери работы.