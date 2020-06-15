Ростов-на-Дону, , 14:24 — REGNUM В Ростовской области на территории заповедника «Ростовский» поселятся зубры. Реализация программы по переселению животных начнётся в 2021 году, сообщили ИА REGNUM в заповеднике.

300 особей переселят в Ростовскую область в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». К 2021 году будущая территория проживания зубров должна быть готова к приёму постояльцев.

ИА REGNUM отмечает, что, согласно информации, размещённой на официальном сайте заповедника «Ростовский», его территория располагается в пределах Кумо-Манычской впадины. Заповедник состоит из четырёх участков — «Островной» (пос. Орловский), «Стариковский» (в 10−12 км к юго-востоку от хутора Курганного), «Краснопартизанский» (в 10−12 км к юго-западу от села Киевка) и «Цаган-Хаг» (в 10−12 км к западу от села Кормового).