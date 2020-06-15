Тбилиси, , 14:27 — REGNUM Карантин в Болнисском районе Грузии решено снять с 15 июня. Об этом рассказала глава правительственной администрации Натия Мезвришвили после заседания координационного совета, передает агентство Report.

Представитель правительства сообщила, что во время совещания строгий карантинный режим снимают в селе Гета.

«Как вы знаете, в населенном пункте действует строгий карантинный режим, и сегодня все ограничения снимаются», — сказала Мезвришвили.

Напомним, в Марнеульском и Болнисском районах карантин ввели в конце марта в связи с появлением случаев заражения, источник которых не был известен. Проезды в населенные пункты были закрыты, медики проверяли состояние здоровья у населения. Со временем карантинные зоны сократили, оставляя в них только те поселки, где наблюдались очаги заражения.

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