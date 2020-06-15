Токио, , 14:21 — REGNUM Nintendo планирует наказать игроков, продающих своих персонажей в Animal Crossing: New Horizons за реальные деньги. Об этом 15 июня сообщает издание Kotaku.

Представители Nintendo заявили, что они знают о торговле персонажами за реальную валюту и уже ищут способ наказать причастных к ней. Напомним, компания разрешает монетизировать видео, основанные на играх Nintendo, но запрещает зарабатывать деньги любым иным способом.

Nintendo обратила внимание на торговлю персонажами после заявления сайта J-Cast, представители которого провели соответствующее расследование. По их словам, цены на игровых аватаров могут составлять до $75 (около 5,2 тыс. рублей).

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