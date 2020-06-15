Хельсинки, , 14:23 — REGNUM По состоянию на 15 июня правительство Финляндии обсуждает возможность прекращения действия «Закона о готовности к чрезвычайным ситуациям», нормы которого действовали в период пандемии коронавируса. Таким образом, решение о возвращении к привычному состоянию дел в стране в социальном отношении и, по крайней мере, в том, что касается законодательства, на территории Финляндии ожидается в скором времени. Об этом 15 июня сообщило финское издание HBL.

14 июня в своем интервью журналистам Yle премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что она считает, что действие закона о чрезвычайном положении будет отменено раньше, чем первоначально предполагалось.

Напомним, что ситуация чрезвычайного положения в Финляндии во исполнение решения о применении положений «Закона о готовности к чрезвычайным ситуациям» действует до июня. Решение о введении чрезвычайного положения было принято 18 марта.

Ожидается, что 15 июня в 14:00 по местному времени правительство озвучит принятое решение. Как отмечают финские издания, шансы на преждевременную отмену режима ЧП достаточно высоки.