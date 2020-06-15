Москва, , 14:17 — REGNUM После окончания самоизоляции в Московском зоопарке ожидают рост рождаемости. Об этом 15 июня сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Отсутствие посетителей в зоопарке позволило животным «пообщаться друг с другом», что может положительно повлиять на рождаемость. «Мы надеемся, что теперь у нас в зоопарке будет «беби-бум», — сказала Акулова.

За время самоизоляции в зоопарке уже родились черный аист и кустарниковые собаки. Сколько именно щенков кустарниковой собаки появилось на свет, неясно, так как они пока что прячутся.

Московский зоопарк откроется для посетителей с 16 июня. Внутренние помещения и павильоны, а также детский зоопарк на время останутся закрытыми.

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