Владимир, , 14:13 — REGNUM Персонал отделения реанимации и интенсивной терапии городской больницы №4 города Владимира продолжает добиваться выплат надбавок за работу с заражёнными коронавирусом пациентами. Как сообщила пресс-служба областной администрации, с медиками встречался вице-губернатор Сергей Шевченко.

По словам Шевченко, все жалобы на выплату федеральных средств в регионе рассматривались персонально и все нарушения были устранены. Однако выяснилось, что сотрудникам больницы № 4 выплаты и не полагаются, так как медицинское учреждение не перепрофилировали под инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19.

Персонал больницы с этим не согласился и опубликовал видеообращение. По словам врачей, изначально исследования на коронавирус у пациентов с пневмониями занимал так много времени, что медики успевали заразиться. Несколько пациентов, по заявлением врачей, скончались до того, как им был поставлен диагноз COVID-19, остальных после прихода положительных результатов тестов забирали в госпиталь. Документов, подтверждающих заражение коронавирусом у пациентов, врачам не выдавали, диагноз сообщался только устно. Врачи заявили, что несколько их коллег заразились коронавирусом и до сих пор находятся на больничном.

«В процессе общения с сотрудниками владимирской Городской больницы №4 было выяснено, что коммуникация между коллективом и администрацией учреждения не налажена на должном уровне. В период начала коронавирусной инфекции администрация учреждения не смогла обеспечить объективное и полное информирование сотрудников о развитии ситуации и предвидеть риски заноса в учреждение инфекции со стороны пациентов, поступающих в отделения реанимации и интенсивной терапии», — говорится в сообщении обладминистрации.

Из федеральных выплат сотрудники отделения получили только деньги за дополнительную нагрузку в условиях коронавируса — хотя и с задержкой. За работу с пациентами с COVID-19 выплат им не полагается, хотя они контактировали с пациентами, позже переведёнными в инфекционный госпиталь, и были менее защищены.

«С вопросами заноса инфекции на территорию больницы и той ситуацией, когда в условиях карантина здесь вынуждены были находиться инфицированные люди, до вторника разберётся комиссия Департамента здравоохранения. По итогам сделанного ей заключения будут приняты организационные решения», — прокомментировал Сергей Шевченко.

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