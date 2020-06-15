Москва, , 14:12 — REGNUM Некоторые участники церемонии награждения Героев Труда с участием президента России Владимира Путина перед мероприятием находились две недели на карантине. Об этом 15 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он прокомментировал публикацию в СМИ о карантине для участников мероприятия. «Я могу подтвердить, действительно некоторые были на карантине», — сказал представитель Кремля. По его мнению, это обычные меры предосторожности.

Напомним, 12 июня на Поклонной горе прошла церемония награждения Героев Труда с участием Владимира Путина. Она стала первым публичным мероприятием с участием главы государства после начала эпидемии коронавируса.

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