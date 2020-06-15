15 июня 2020 | Время чтения 1 мин

Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM В Екатеринбурге в ночь с 14 на 15 июня прошла первая ночная тренировка парада, который состоится 24 июня. По площади 1905 года прошло около 20 парадных расчётов.

Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © ИА REGNUM

Уазики © ИА REGNUM Автомобили для ветеранов © ИА REGNUM

В масках и перчатках © ИА REGNUM Подготовка к репетиции © ИА REGNUM

Во время вечерней репетиции парада Победы

© ИА REGNUM

К репетиции парада готовы © ИА REGNUM

Готовятся к репетиции © ИА REGNUM Правильно нанести разметку © ИА REGNUM

По брусчатке прошагали знаменосцы с копиями штандартов фронтов, рота барабанщиков суворовского училища, подразделения в форме периода Великой Отечественной войны и другие. Впервые в параде участвует сводный женский взвод почётного караула.

Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © ИА REGNUM

Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © ИА REGNUM Проходят колонны © ИА REGNUM

На репетиции парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © ИА REGNUM

Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © ИА REGNUM

Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © ИА REGNUM

Барабанщики © ИА REGNUM

Копии штандартов фронтов © ИА REGNUM

Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © ИА REGNUM

Участники репетиции парада © ИА REGNUM

Музыкальное сопровождение репетиции осуществлял сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона. Музыканты исполнили порядка 30 парадных и встречных маршей.

Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © ИА REGNUM

Объезд войск © ИА REGNUM

Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © ИА REGNUM

Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © ИА REGNUM

Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © ИА REGNUM

Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © ИА REGNUM

Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © ИА REGNUM

Оркестр

© ИА REGNUM

Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © ИА REGNUM

Ночная тренировка парада прошла при соблюдении санитарно-противоэпидемиологических мер. Личный состав был обеспечен масками, перчатками и антисептиками. Контакт каждого участника с другими максимально исключили. А площадь 1905 года продезинфицировали.