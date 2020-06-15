Екатеринбург, 15 июня 2020, 15:33 — REGNUM В Екатеринбурге в ночь с 14 на 15 июня прошла первая ночная тренировка парада, который состоится 24 июня. По площади 1905 года прошло около 20 парадных расчётов.

Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Уазики
Автомобили для ветеранов
Уазики
© ИА REGNUM
Автомобили для ветеранов
© ИА REGNUM
В масках и перчатках
Подготовка к репетиции
В масках и перчатках
© ИА REGNUM
Подготовка к репетиции
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада Победы
Во время вечерней репетиции парада Победы
© ИА REGNUM
К репетиции парада готовы
К репетиции парада готовы
© ИА REGNUM
В масках и перчатках
© ИА REGNUM
На инструктаже
© ИА REGNUM
Подготовка к репетиции
© ИА REGNUM
Готовятся к репетиции
Правильно нанести разметку
Готовятся к репетиции
© ИА REGNUM
Правильно нанести разметку
© ИА REGNUM

По брусчатке прошагали знаменосцы с копиями штандартов фронтов, рота барабанщиков суворовского училища, подразделения в форме периода Великой Отечественной войны и другие. Впервые в параде участвует сводный женский взвод почётного караула.

Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Проходят колонны
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Проходят колонны
© ИА REGNUM
На репетиции парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На репетиции парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Барабанщики
Барабанщики
© ИА REGNUM
Копии штандартов фронтов
Копии штандартов фронтов
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Участники репетиции парада
Участники репетиции парада
© ИА REGNUM

Музыкальное сопровождение репетиции осуществлял сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона. Музыканты исполнили порядка 30 парадных и встречных маршей.

Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Объезд войск
Объезд войск
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Поздним вечером в центре Екатеринбурга
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Марш в ночи
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Участники парада в масках и перчатках
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Оркестр
Оркестр
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© ИА REGNUM

Ночная тренировка парада прошла при соблюдении санитарно-противоэпидемиологических мер. Личный состав был обеспечен масками, перчатками и антисептиками. Контакт каждого участника с другими максимально исключили. А площадь 1905 года продезинфицировали.