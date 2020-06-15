Тбилиси, , 14:12 — REGNUM Рост числа выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Грузии, который происходит в последние дни, не является поводом для паники, но населению нужно быть осторожными. Об этом 15 июня сказал журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Руководитель центра отметил, что рост числа выявленных людей с коронавирусом в сутки был ожидаем. По его мнению, это вызвано тем, что в стране начали снимать карантинные ограничения и открывать экономику.

«То, что происходит в последние 4−5 дней, когда у нас ежедневно 9, 11, 13, 14, 15 случаев, было в принципе предсказуемо, это не удивительно», — сказал Гамкрелидзе. Он добавил, что среди тех, у кого выявили SARS-CoV-2 в последнее время, растет доля легких случаев заболевания.

Напомним, с 12 июня в Грузии начался рост числа выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом. Это произошло после того, как более недели этот показатель был на минимальном уровне.

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