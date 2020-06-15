Москва, , 14:10 — REGNUM Дети — самое главное и приоритет государства, это очевидно, потому что, если в стране не будет детей, не будет и России, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт ОНФ, учредитель движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

«Если Россия и дальше будет входить в тот демографический кризис, в котором мы сейчас находимся, когда рождаемость, к сожалению, ниже смертности, то говорить о том, что Россия — это великая страна, сложно.

Потому что великая страна — это великий народ. А дети — это не просто красивые слова, а на самом деле будущее страны. Если сейчас не будут рождаться дети, то на огромных территориях России будет некому жить. И страну некому будет защитить, соответственно, и страны может не быть.

Банальный лозунг «дети — наше будущее» сейчас, когда задумываешься, что он означает, пробирает до мурашек. Когда ездишь по России и видишь пустые брошенные деревни, становится страшно.

В начале 2020 года до пандемии коронавируса, когда повысили материнский капитал, все ждали, что удастся изменить вверх демографическую кривую. Сейчас женщины стали мало рожать детей, потому что вступили в репродуктивный возраст те, кто родили в 90-х годах, а тогда рождаемость была очень низкая.

Повысив маткапитал, мы очень надеялись, что подтолкнем тех, кто еще не родил, или к рождению второго, третьего ребенка. И всё было бы хорошо, если бы не ситуация с коронавирусом.

Поэтому очень важно защитить в Конституции детей и семьи с детьми. Это нужно сделать потому, что жизнь преподносит разные непредвиденные ситуации. И чтобы женщины рожали, они должны верить в будущее, они должны верить в то, что у ребенка всегда будет еда.

Те поправки, которые сейчас закрепляются в Конституции, означают, что если случится непредвиденное обстоятельство, то государство всегда поддержит мать с ребенком.

Понятно, что нельзя всех сразу озолотить. Но то, что первый раз в России семьям в пандемию дали существенную материальную поддержку, это надо закрепить в основном документе.

Граждане должны знать, как бы жизнь ни сложилась, кто бы ни правил страной, какие бы ни были партии, в России есть Конституция, в которой прописано, что ребенок не останется голодным, если что-то случится, государство всегда поддержит.

То есть женщина может планировать рождение ребенка и рожать. Поправки дают ей уверенность в завтрашнем дне. За эту Конституцию надо голосовать», — высказала свое мнение Татьяна Буцкая.

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