Брюссель, , 14:09 — REGNUM На территории Бельгии за истекшие сутки был выявлен 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 июня рассказали в кризисном штабе минздрава страны.

Таким образом, общее число зараженных SARS-CoV-2 в стране достигло 60 100 лабораторно подтвержденных случаев.

Помимо этого, сообщается, что за это же время в Бельгии от COVID-19 скончались 6 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 9 661.

При этом уточняется, что в настоящее время в стране от COVID-19 вылечились более 16,6 тысячи человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на Филиппинах подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за истекшие сутки выросло на 490 и превысило 26 тысяч.