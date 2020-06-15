Белгород, , 14:02 — REGNUM За минувшие сутки зарегистрирован летальный исход у пациента с коронавирусом в Белгородской области. В целом за выходные скончались четыре пациента, сообщили 15 июня в региональном оперативном штабе.

Известно, что 14 июня скончался житель Белгорода. Он и трое других пациентов, смерть которых зарегистрирована за минувшие выходные, проходили лечение на базе городской больницы №2 Белгорода. Возраст скончавшихся от 40 до 75 лет. Общее количество летальных исходов достигло 39 случаев.

В стационарах региона находятся 538 человек, в тяжёлом состоянии на ИВЛ 24 пациента. Всего выявлено 3442 носителей коронавируса, завершили лечение с выздоровлением 1897 граждан.