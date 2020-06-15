Черкесск, , 14:16 — REGNUM Режим ограничительных мероприятий и всеобщей самоизоляции, действующий в Карачаево-Черкесии на фоне пандемии коронавируса, продлен до 22 июня, сообщил на своей странице в Instagram глава республикиРашид Темрезов. Ранее режим был продлен до 15 июня.

По словам главы Карачаево-Черкесии, эпидемиологическая ситуация в регионе пока остается напряженной. Он отметил, что первые случаи заражения коронавирусом в республике были выявлены позднее, чем во многих других субъектов РФ, поэтому развитие эпидпроцесса по сравнению с соседними регионами идет с разницей в несколько недель.

«Сегодня на заседании оперативного штаба мы приняли решение о продлении ограничительных мероприятий и режима самоизоляции на территории республики еще по 22 июня. <…> На территории Карачаево-Черкесии мы сейчас наблюдаем рост количества выявленных случаев коронавирусной инфекции. Это, конечно, связано не только с развитием эпидситуации, но и с увеличением количества тестирований», — написал Темрезов.

По его словам, за последние две недели в Карачаево-Черкесии удалось почти двукратно увеличить число тестирований на коронавирус. В настоящее время в регионе развернуто 775 койко-мест для пациентов с COVID-19, также готовится к открытию новый резервный госпиталь на 110 мест на базе Усть-Джегутинской центральной районной больницы.

По данным федерального оперативного штаба, к 10:45 15 июня в Карачаево-Черкесии выявлено 2255 случаев заражения коронавирусом нового типа при девяти летальных исходах. Выздоровели в республике 577 человек с подтвержденным диагнозом, что является худшим показателем среди семи регионов Северного Кавказа.