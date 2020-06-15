15 июня 2020 | Время чтения 2 мин

Евгений Цоц, , 14:24 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин всерьёз задумался и заговорил о правах горожан. Объявляя новый этап снятия ограничений, он заявил, что нарушать права людей «допустимо только в самом крайнем случае» и при малейшей возможности надо возвращаться к нормальной жизни.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что каждое решение о снятии ограничений сверяется с эпидемиологической ситуацией в городе. Мэр сравнил управленческое решение с математической задачей со многими неизвестными, где всегда есть риск допустить ошибку.

«Нельзя допускать неоправданный риск, но и перестраховываться тоже не следует. Закрытие предприятий, ограничение передвижения по городу, запрещение или ограничение прогулок оказывают самое негативное влияние на экономику, рабочие места, доходы, социальное и физическое самочувствие людей. В конце концов, на их гражданские конституционные права, ограничение которых допустимо только в самом крайнем случае. Именно поэтому при малейшей возможности мы должны возвращаться к нормальной жизни!» — заявил мэр.

Граждане в масках. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Собянин подвёл недельные итоги отмены пропускного режима в Москве — «самого сложного решения». И отметил, что спустя эти дни в столице наблюдается продолжающееся снижение заболеваемости по всем основным параметрам.

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«И это, честно говоря — просто здорово! Это значит, что риск был действительно оправданным», — сказал мэр.

О том, как изменилась статистика по коронавирусу в Москве после решения отменить пропускной режим, ходит немало шуток. Издание «Открытые медиа» обратило внимание, что суточное количество заражений коронавирусом в столице упало почти вдвое за два дня после оглашения — с 2001 до 1195. После, правда, немного отыграла, но к прежнему уже не вернулась.

Изящно пошутил телеведущий Иван Ургант, перефразировав Самуила Маршака:

«ГлубокоуважаемыйНаш мэр Сергей Собянин!Из самоизоляцииНам надо выходить.Нельзя ли ненадолгоПерчатки отменить?Собянин удивился —Ковид остановился».

Впрочем, сомневаться в достоверности данных не будем. Мэру, и правда, повезло, и именно по той причине, которую он честно указывает, — после резкой отмены пропусков не было вспышки числа заражений. И это, нужно согласиться — просто здорово!

Работа колл-центра по профилактике коронавируса в Москве [Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Мы помним контекст, в котором мэр пошёл на послабление — серьёзная федеральная проверка применения на практике его указов, сверка установленных правил с интересами людей, проживающих в городе. И главный вопрос в том, из-за чего потребовался риск — для пользы людей или для решения конъюнктурной задачи? Как видим, власти Москвы и сами не до конца знают ответы на это. И нам всем очень повезло, что риск мэра оказался оправданным. Не как в известной русской пословице о чрезмерных стараниях.