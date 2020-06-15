Тбилиси, , 14:03 — REGNUM В правительстве Грузии приняли постановление, которое определяет перечень мест, где ношение защитной маски является обязательным. Об этом 15 июня рассказала журналистам глава администрации правительства Натия Мезвришвили, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Как рассказала Мезвришвили, носить маски предписано в госучреждениях, где происходят контакты с большим количеством посетителей. Это требование предусмотрено для встреч с большим количеством участников в помещениях, где не получается обеспечить двухметровую дистанцию. Докладчику в этом случае разрешается быть во время выступления без маски.

«Использование маски обязательно в лифтах в общественных местах и торговых центрах. Это также закрытые помещения высокого риска. В салонах красоты и центрах эстетической медицины, где риск распространения вируса также высок», — добавила Мезвришвили.

Это правило, как рассказала глава администрации, касается также образовательных учреждений и общественного транспорта.

Напомним, закон о штрафах за нарушение режима ношения масок депутаты парламента Грузии приняли 12 июня. В действие он должен вступить с 15 июня, после того, как правительство опубликует правила ношения масок.

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