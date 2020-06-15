Киев, , 13:54 — REGNUM Власти Киева открыли для посещения прибрежные зоны пляжей, сообщил на брифинге сегодня, 15 июня, мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Вместе с тем, по словам городского главы, есть нюанс — купаться в водоемах при этом запрещено. Для купания должно быть выдано специальное разрешения государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, уточнил Кличко. Мэр не стал прогнозировать, когда может быть дано такое разрешение.

Также он добавил, что открытые для посещения пляжи дезинфицируют два раза в день.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, количество заболевших коронавирусом в Киеве в настоящий момент составляет 3.957 человек, это один из наибольших показателей на Украине среди крупных городов.