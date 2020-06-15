Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Жители Северной столицы осаждают больницы города, чтобы добиться информации о состоянии здоровья своих госпитализированных близких. Многочисленные обращения с просьбой предоставить информацию о родственниках горожане оставляют на страницах больниц в социальных сетях.

Например, единственная не перепрофилированная под прием коронавирусных пациентов Елизаветинская больница на севере города обратилась к родственникам тяжелобольных пациентов с просьбой войти в положение и принять тот факт, что в пандемию узнать о состоянии своего родственника оперативно не получится.

«Нет ничего мучительнее, чем находиться в состоянии полной неизвестности. Жив ли ваш родственник, оказывается ли ему вся необходимая помощь, — говорится в сообщении больницы. — Вы можете быть травмированы происходящим и думать, что работники больницы не могут войти в ваше положение. Но это не так. Да, медики, особенно опытные, сильно закалены, но не лишены человеческих чувств. Мы понимаем, как вам тяжело».

В медучреждении отметили, что больница во время пандемии оказалась единственным стационаром на севере города, которая принимает всех экстренных больных. Это 300 и более пациентов в сутки. По причине большой загруженности, болезней, тяжелого физического и эмоционального состояния медицинского персонала не всегда лечащий врач может своевременно позвонить родственнику, успокоить его, разъяснить всё доступным языком. Особенно сложно давать какие-либо прогнозы.

«Закон строго запрещает разглашать по телефону сведения, составляющие врачебную тайну, — отметили в больнице. — До начала пандемии в больнице проходили личные беседы родственников с лечащим врачом или заведующим отделением. Сейчас они проводятся по телефону, но только в случае необходимости: ухудшение здоровья пациента, перевод в палату реанимации».

В Елизаветинской больнице попросили войти в их сегодняшнее положение и не ругаться, если нужная информация до родственников донесена вовремя не была.

На это петербуржцы отреагировали довольно остро. Некоторые заявили, что во время эпидемии нужно в последнюю очередь думать о судебных тяжбах из-за разглашения врачебной тайны. Другие предложили свою помощь в качестве удаленных диспетчеров, чтобы принимать звонки от родственников, справляющихся о здоровье пациентов. Третьи предложили снабдить врачей рациями, чтобы они могли оперативно предоставлять необходимую для родственников информацию.

Однако в администрации больницы такие предложения не поддержали, указав на то, что штат больницы укомплектован, и добавить дополнительные кадры, даже на время и на удаленную работу, практически невозможно.

«Вы там, конечно, очень стараетесь, но у меня мама умерла 5-го, я её вчера уже даже похоронила. А знаете, когда мне о её смерти сообщили? Никогда, до сих пор никто не позвонил. Всё сама узнала и нашла. А справочная ваша потеряла мой номер. Трижды!!! Спасибо вам большое, матом не позволяет писать только воспитание», — написала в ветке обсуждения обращения больницы в Мария Ц.

Другая горожанка заметила, что о смерти своего мужа она узнала случайно.

«Муж уже умер, а нам отвечали, что он на отделении. Даже передачу принимали», — написала Ольга Н.

Добавим, как сообщает телеканал «78», сегодня медицинское учреждение горожане решили «взять штурмом». В результате между охраной и пришедшими за паспортами умерших родственников петербуржцев началась драка. По сообщению очевидцев, около 50 человек полдня ждут необходимые документы.

«Администрация не идёт на контакт с собравшимися, людей выгоняет охрана», — говорится в сообщении.

Ранее в Смольном заявили, что ежедневно в больницы города с симптомами COVID-19 направляют по 500 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге заявили о дефиците коек для больных коронавирусной инфекцией

Читайте развитие сюжета: К петербургской больнице вызвали полицию из-за буйства родных умерших