Челябинск, , 13:48 — REGNUM В Челябинске с начала пандемии обнаружено 1629 человек, заболевших COVID-19. Об этом сообщила на совещании в мэрии глава горздрава Наталья Горлова.

Она отметила, что уже выздоровели 489 граждан. А 1093 человека остаются под наблюдением медиков.

686 пациентов переносят ковид в бессимптомной лёгкой форме, добавила Горлова. Как сообщало ИА REGNUM, рост числа заразившихся коронавирусом пока продолжается. В Челябинской области за сутки нашли 182 новых случая.

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