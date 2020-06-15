Йошкар-Ола, , 13:48 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 15 июня выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено заражение коронавирусом у 2419 человек с момента начала наблюдения, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Полностью выздоровели после заражения 2123 жителя региона, за последние сутки выписали 23 человека. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в Марий Эл выздоровели уже 87,7%.

19 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки умер один человек.

По данным регионального минздрава, всего в инфекционных стационарах республики лечение получают 647 человек, из них 610 — в пневмонией. Число госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией составляет 317 человек.