Севастополь, 15 июня 2020, 13:50 — REGNUM Власти Севастополя намерены оштрафовать мужчину с коронавирусом, который попытался скрыть свой приезд в город из Санкт-Петербурга. Об этом 15 июня на аппаратном совещании правительства города-героя заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
По его словам, мужчина будет оштрафован, поскольку он мог стать причиной возникновения нового очага инфекции в городе.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки у двух жителей Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии в городе у 187 человек выявили новую инфекцию, три гражданина скончались.
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