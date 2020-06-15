Севастополь, , 13:50 — REGNUM Власти Севастополя намерены оштрафовать мужчину с коронавирусом, который попытался скрыть свой приезд в город из Санкт-Петербурга. Об этом 15 июня на аппаратном совещании правительства города-героя заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«На минувших выходных был выявлен случай коронавируса у человека, который прибыл из Санкт-Петербурга, но попытался это скрыть. Свою старую страничку с паспортом, где у него севастопольская прописка, а не санкт-петербургская, показал на пункте пропуска, проехал, как будто он ездил по делам в Крым. Потом ему стало плохо, он сам сдал тест в частной лаборатории. И только после этого, убедившись, что у него коронавирус, поехал в инфекционную больницу, где все его манипуляции вскрылись», — сообщил Развожаев.

По его словам, мужчина будет оштрафован, поскольку он мог стать причиной возникновения нового очага инфекции в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки у двух жителей Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии в городе у 187 человек выявили новую инфекцию, три гражданина скончались.

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