Челябинск, , 13:42 — REGNUM В двух микрорайонах Челябинска налажен раздельный сбор мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пилотный проект запустил региональный оператор — ООО «Центр коммунального сервиса» — вместе с горадминистрацией и управляющими компаниями. Он внедрён в микрорайонах Парковый-2 и Академ Riverside. Действует 25 контейнерных площадок. А в ближайшее время откроют ещё 20.

Как отмечает вице-мэр Александр Астахов, на каждом контейнере нанесена информация о том, какой вид отходов туда можно выбрасывать. Смешанный мусор будет идти на захоронение, пластик, бумагу и стекло — во вторичную переработку.