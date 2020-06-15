Москва, , 13:40 — REGNUM Насладиться зрелищностью парада Победы 24 июня жители Москву смогут, посмотрев его по телевизору, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае смотреть парад очень удобно и очень красочно именно по телевидению, потому что огромная команда специалистов-телевизионщиков организует прямую трансляцию», — сказал представитель Кремля.

Песков рекомендовал воспользоваться этой «возможностью увидеть парад во всех его нюансах и во всех его составляющих, будь то воздушная, будь то проход военных соединений или будь то прокат военной техники».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что военный парад в Москве в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня.

Напомним, 24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы, ознаменовавший победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

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