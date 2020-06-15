Самара, , 13:42 — REGNUM Три пожилых человека с COVID-19 скончались в Самарской области. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

По сообщению пресс-службы ведомства, 77-летний мужчина и 69-летняя женщина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а 68-летняя женщина кроме этого заболевания страдала заболеваниями эндокринной системы. Таким образом, по области умерли 49 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что всего по области выявили 3910 фактов заражения коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявили 106 носителей этой инфекции. Больше всего выявляли с столице области — 61 человек и в Тольятти — 14 человек.

При этом 1931 человека справились с инфекцией (42 в минувшие сутки).

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