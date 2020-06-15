Стокгольм, , 13:41 — REGNUM После того, как лидер Христианских демократов Эбба Буш совместно со своим коллегой Джимми Окессоном, лидером Шведских демократов, третьей крупнейшей партией Швеции по количеству занимаемых мест в Риксдаге, подвергли резкой критике правительство страны и лично премьер-министра Стефана Лёвена за их «несостоятельность» в антикризисном управлении в период пандемии коронавируса, в политической жизни Швеции борьба парламентских партий перешла на новый уровень. В своих дискуссиях парламентарии часто прибегали к риторике, характеризующейся повышенным уровнем конфронтации. В то же время в своем ответе критикам Лёвен подчеркнул, что использование резких слов недопустимо в демократическом государстве и может нанести ущерб стабильности политических институтов. Об этом 15 июня сообщила шведская газета Expressen.

Ранее лидер Христианских демократов Эбба Буш и лидер Шведских демократов Джимми Окессон подвергли резкой критике действия правительства в связи с кризисом. В свою очередь, Окессон прямо заявил, что Швеция просто «провалилась», когда речь заходит о защите групп риска, в частности, постояльцев домов престарелых.

Как сообщили журналисты, которые взяли интервью у премьер-министра, теперь «Лёвен наносит ответный удар».

«Нам нужно подумать о том, как мы ведем политические дебаты. Оппозиция, конечно, должна быть в состоянии противостоять политике, проводимой правительством, но я имею в виду, что вы просто можете тем самым девальвировать демократию, когда ваш тон становится слишком грубым и используется этот тип негативного всеобъемлющего подхода», — заявил премьер-министр.