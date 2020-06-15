Ташкент, , 13:31 — REGNUM Вентиляционная система метрополитена увеличивает риск заражения коронавирусом, заявил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков на телеканале UzReport.

«Именно по этой причине все еще не разрешили работу метро», — уточнил Отабеков. Вместе с тем в большинстве районов Ташкента разрешили движение автобусов. Запрещена работа «Дамасов», микроавтобусов и метро.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июня в Узбекистане выявили 5103 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3958 человек, скончались 19 пациентов.

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