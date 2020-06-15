Казань, , 13:38 — REGNUM В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Черусти — Ильичев с 16 июня по 7 июля меняется расписание пригородного поезда сообщением Канаш-Казань. Информацию об этом ИА REGNUM предоставили в пресс-службе АО «Содружество».

Согласно нового графика, электричка будет отправляться со станции Канаш в 8:42 мск. Дальнейшие изменения коснуться всех остановочных пунктов по ходу следования. Прибытие на станцию в столицу Татарии ожидается в 11:38 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 16 мая в пригородных поездах пассажиров без масок и перчаток привлекают к административной ответственности.

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