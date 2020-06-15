Тунис, , 13:33 — REGNUM Новые правила для туристов, которые прибывают на отдых на территорию Туниса, приготовило правительство страны. Об этом 15 июня сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам представителя Тунисского Национального Офиса по Туризму в России Нежи Гуидера, по новым правилам туристы должны будут перед прохождением посадки на самолет заполнить специализированные бланки о состоянии здоровья и показать их при пересечении границы.

Кроме этого, им будет нужно при въезде в страну иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, срок подачи которого должен составлять не более 72 часов до прибытия на территорию Туниса.

Также в аэропорту у прибывающих будет измеряться температура тела, а к перевозке и приему приезжающих будут допущены только соблюдающие протокол безопасности перевозчики и гостиницы.

При этом экскурсии будут разрешены только в составе организованных групп в сопровождении гида.

«Начиная с шестого дня пребывания в Тунисе у туристов будет возможность пройти новый тест ПЦР по личной просьбе или по просьбе своего правительства», — также отметил Нежи Гуидер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в бизнес-ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса Сербии (HORES) рассказали, что 112 из 380 отелей были открыты в Сербии, а их заполняемость на прошлой неделе составила 10,79%.