Варшава, , 13:16 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда на своей странице в Twitter потребовал от западных СМИ прекратить «распространять дезинформацию» о его заявлениях по поводу ЛГБТ.

«Не впервые в рамках грязной политической борьбы мои слова были вырваны из контекста. Я действительно верю в разнообразие и равенство. В то же время убеждения любого меньшинства не могут быть навязаны большинству под видом толерантности. Я верю в толерантность по отношению ко всем мировоззрениям, поэтому, пожалуйста, прекратите распространять фейковые новости», — приводит слова президента «Польское радио».

Поводом для публикаций в западных СМИ стало выступление Дуды 13 июня перед жителями Бжега в рамках предвыборной кампании. В своей речи он сравнил внедрение уроков полового воспитания в школах с «насаждением коммунистической идеологии» во времена Польской Народной Республики.

«Сегодня нам и нашим детям также пытаются насадить идеологию, только другую, совершенно новую идеологию. Это своего рода нео-большевизм. Нас пытаются убедить, что ЛГБТ — это люди. А это просто идеология», — сказал он тогда.

В тот же день информационное агентство Reuters подало эту новость под заголовком «Президент Польши сравнил идеологию ЛГБТ + с советской идеологической обработкой». Агентство Associated Press озаглавило новость о выступлении Дуды словами «Польский президент заявил, что идеология ЛГБТ+ — хуже коммунизма». Издания New York Times и Financial Times создали свои публикации на основе сообщения Associated Press. Британская газета The Guardian написала, что «права геев и гомофобия, вероятно, станут главными темами президентских выборов в Польше после того, как фаворит президентской гонки пообещал защищать детей от ЛГБТ+ идеологии».

Слова президента стали поводом для критики со стороны польских левых. Депутат Сейма от объединённых левых Агнешка Дземьянович-Бонк назвала высказывания влиятельных политиков от правящей партии «Право и справедливость» «позорными». Она заявила, что ЛГБТ — люди «совершенно нормальные».