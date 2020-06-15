Москва, , 13:16 — REGNUM Приговоренного к 16 годам колонии строгого режима гражданина США Пола Уилана могут обменять на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США, сообщает 15 июня РАПСИ со ссылкой на адвоката Владимира Жеребенкова.

«Служба внешней разведки и Федеральная служба безопасности ведут разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — сказал Жеребенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Московский городской суд приговорил бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж против России.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года по обвинению в шпионаже. При задержании у него изъяли флешку со сведениями, составляющими государственную тайну. По решению суда гражданин США, Ирландии и Канады, а также подданный Великобритании Уилан был помещен под арест.