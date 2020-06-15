Красноярск, , 13:15 — REGNUM Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик вернулся к исполнению своих обязанностей после завершения курса лечения от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, он вышел на работу после получения отрицательных результатов на коронавируса.

На изоляции глава минздрава находился в течение трех недель. По его словам, заболевание проходило в лёгкой форме.

Как отмечается, министерство продолжает работу в штатном режиме, с соблюдением санитарных требований. Обращения граждан принимаются по телефону или через сайт онлайн.

Напомним, о заражении министра стало известно 25 мая. Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус был выявлен у одного из сотрудников министерства. В круг контактных лиц вошёл и Борис Немик.

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