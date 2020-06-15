Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко петербургский историк Олег Соколов отказался от своих защитников и заявил о намерении нанять нового адвоката, с которым ранее он уже отказался сотрудничать. Кроме того, Соколов отказался признать свою вину, не ответив по существу на вопрос судьи. Судебный процесс вновь отложен, теперь до 22 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Соколов в суде Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В помещении городского суда Санкт-Петербурга 15 июня Октябрьским районным судом продолжилось рассмотрение дела историка Соколова, которое ранее было отложено из-за ходатайств защиты обвиняемого о предоставлении времени для ознакомления с видео и аудиоматериалами по делу, а также для общения с подсудимым нового адвоката Сергея Лукьянова.

Во время сегодняшнего заседания по делу гособвинитель зачитал обвинительное заключение, согласно которому следствие установило, что примерно ночью 8 ноября 2019 года 63-летний Олег Соколов в своей квартире в ходе бытового конфликта с 23-летней Анастасией Ещенко на почве взаимной ревности взял незаконно хранящийся в квартире нарезной обрез и выстрелил в голову оппонентки в область правого глаза.

После этого он сдавил руками шею потерпевшей, которая продолжала подавать признаки жизни, а затем, с целью причинения ей смерти, мужчина вновь трижды выстрелил в голову жертвы из обреза. От этого Ещенко скончалась на месте происшествия.

После убийства, как уточняет гособвинение, Соколов хранил труп в квартире примерно до 22:30 8 ноября, после чего в ночь 9 ноября расчленил его с использованием пилы-ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора и выбросил останки в Мойку, не успев избавиться от головы убитой.

Выслушав позицию обвинения, суд спросил подсудимого, признает ли тот свою вину, на что Соколов заявил, что озвучит свою позицию только после того, как сторона обвинения предоставит суду доказательства. Кроме того, он заявил, что хочет отказаться от адвокатов Александра Почуева и Екатерины Осадчук.

«С этого момента я отказываюсь от услуг адвоката Почуева и Осадчук и хочу, чтобы моим адвокатом был Сергей Лукьянов», — заявил Олег Соколов.

Свое решение подсудимый объяснил тем, что в сторону Почуева стали поступать многочисленные угрозы после того, как он занялся его делом. Он поблагодарил адвоката за работу, профессионализм и за то, что тот пришел к нему на помощь в самом начале дела.

Данное заявление вызвало бурю эмоций, даже судья не смогла сдержать удивление и попросила подсудимого уточнить, по какой причине он изменил решение, и указала, что ранее адвокат Лукьянов заявлял, в том числе в официальном обращении в суд, что между ним и Соколовым соглашение о сотрудничестве достигнуто не было.

«Вы понимаете, что это желание должно быть двусторонним? — задалась вопросом судья. — Согласие на его участие в деле не было достигнуто».

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На что Соколов пообещал в течение пяти дней добиться сотрудничества с Лукьяновым.

Если этого не случится, подсудимый получит от государства адвоката по назначению.

Слушание по делу об убийстве Анастасии Ещенко вновь перенесено. Очередное заседание состоится 22 июня в 12:00.

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Добавим, что для обоих адвокатов решение Соколова об отказе от сотрудничества с ними стало неожиданным.