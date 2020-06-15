Нур-Султан, , 13:12 — REGNUM Синоптики в Казахстане сделали штормовое предупреждение в трех регионах республики, сообщили 15 июня в пресс-службе государственного предприятия «Казгидромет».

16 июня в Акмолинской области Казахстана ожидается гроза, ветер северо-западный с порывами до 15−20 метров в секунду. Вместе с тем в области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане также ожидается северо-восточный ветер с порывами 15−20 метров в секунду. Порывы ветра в Кызыл-Ординской области будут достигать 23 метров в секунду. В Кызыл-Орде ожидается пыльная буря.

Напомним, 15 июня в «Казгидромете» сообщили, что продвижение северного циклона вглубь Казахстана приведет к снижению температуры в южных и юго-восточных территориях республики.