Джакарта, , 13:11 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо оказал помощь Элизабет Кусно, жене покойного Сермы Кусно, который был личным помощником первого президента Индонезии Сукарно, сообщает Kompas.

«Помощь в размере 50 млн рупий была предоставлена военному госпиталю Гатот Суброто, где лечится Элизабет Кусно», — заявил личный секретарь президента Анггит Нугрохо.

«Элизабет Кусно и ее семья также выразили благодарность за внимание и помощь президента», — продолжил он.

Известно, что Элизабет Кусно, которой 93 года, в результате падения сломала позвоночник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезиивыразил глубокую скорбь по поводу кончины бывшего начальника штаба сухопутных войск страны Прамоно Эдди Вибово.

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