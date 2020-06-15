Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM В Петербурге семьям с детьми-инвалидами приходится ждать в очереди улучшения жилищных условий более семи лет. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные 15 июня городскими властями, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, сейчас около 600 семей в городе признаны нуждающимися. «По состоянию на 1 июня 2020 года нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны 596 семей, имеющих детей инвалидов, из которых 155 семей подлежат обеспечению жилыми помещениями согласно с жилищным планом на 2020 год», — сказал на заседании в Смольном глава Жилищного комитета Виктор Борщев.

Однако речь идет о семьях, вставших на учет до 1 июля 2013 года, уточнили в Смольном.

Чтобы сократить сроки ожидания, правительство утвердило постановление, согласно которому меняется порядок предоставления субсидий. Во-первых, бюджет будет оплачивать стоимость всех 18 кв. метров жилья на каждого из членов семьи, в то время как действующие целевые программы подразумевают оплату только 40% от площади.

То есть семья из двух человек будет получать 3 млн 325 тыс. рублей, а из трех человек — 4 млн 275 тыс. рублей в 2020—2022 годах. На эти цели на трехлетку заложили по 325 млн рублей в год.

«Это позволит в год оказывать содействие в улучшении жилищных условий порядка 80 семьям, имеющим детей-инвалидов именно по предоставлению социальных выплат. Принятие проекта предоставит данной категории граждан выбор: либо получить квартиру в домах нового строительства, где, наверное, придется и подождать, либо приобрести жилье самостоятельно за счет социальной выплаты с учетом потребности семьи», — считает Борщев.

Чиновники считают, что это «обеспечит возможность приобретения жилых помещений в районах с развитой транспортной и социальной инфраструктурой» и сократит сроки ожидания, чтобы к концу 2024 года все семьи, имеющие детей-инвалидов и вставшие на учет до 1 июня 2020 года, улучшили жилищные условия.