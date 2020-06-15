Пенза, , 13:15 — REGNUM Следователями выясняются причины травмирования несовершеннолетнего на железной дороге в Пензе, сообщает пресс-служба приволжского СКР на транспорте.

Установлено, что 13 июня текущего года в 20:30 на станции Заречный парк 14-летний подросток взобрался на крышу грузового вагона поезда с целью впечатлить своих друзей и погиб от смертельной электротравмы.

Организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. В администрацию железной дороги и органы профилактики готовится представление по усилению мер безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, транспортная прокуратура проводит проверку в связи с гибелью подростка на железнодорожной станции в городе Пенза.

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