Амстердам, , 13:02 — REGNUM Эпидемия коронавируса привела к сдвигам общественного сознания, на которые в обычных условиях потребовались бы годы. К такому выводу пришли голландские социологи, исследовавшие настроения граждан шести стран, передают «Вести» (Израиль).

Похоже, что карантинные ограничения подействовали сразу на все аспекты гражданского самосознания, сделав его более активным.

Оказалось, что наряду с усилением сплоченности внутри своей национальности и недоверия к международным структурам, присутствует также проявившееся желание бороться за изменения в обществе.

Исследователи из голландского агентства Glocalities считают, что такие тенденции могли стать реакцией на резкие изменения в период карантинных мер и относят к числу самых масштабных эффектов беспорядки, поразившие города США.

В опросе принимали участие 4271 человек из Италии, США, Великобритании, Нидерландов, Южной Кореи, Бразилии.