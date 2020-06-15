Курган, , 13:00 — REGNUM В департаменте здравоохранения Курганской области опровергают слухи о закрытии гинекологического отделения во второй больнице столицы Зауралья. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

На данный момент гинекологическое отделение во второй больнице Кургана отдано под госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. После установления в регионе благополучной эпидемиологической ситуации, отделение возобновит свою работу в прежнем режиме.

«Потоки пациентов перераспределены. Мы отправляем жительниц Кургана либо в роддом, который находится на улице Советской, либо в областную больницу. Вопрос о расформировании отделения и переводе персонала также не стоит. Часть сотрудников отделения пока заняты в инфекционном госпитале. Часть — работают в других медучреждениях», — заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Тамара Иванова.