Ростов-на-Дону, , 12:59 — REGNUM В Ростовской области за весь период пандемии донские специалисты провели более 190 тыс. тестов на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 15 июня.

За последние сутки в Ростовской области проведено 3 тыс. 341 исследование. Охват населения тестированием на 100 тыс. населения, по данным на утро 15 июня, составляет 94,12.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области тесты на коронавирус выполняют 13 лабораторий. Одно из учреждений в апреле 2020 года получило статус референс-центра.