Воронеж, , 12:54 — REGNUM К приёмке части помещений новой инфекционной больницы, которая строится силами Министерства обороны РФ, приступили в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 15 июня.

«Строительство новой инфекционной больницы на 200 коек на ул. Ростовской в Воронеже идёт по графику: начата приёмка части помещений медучреждения и ведётся его присоединение к сетям», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, новый многопрофильный медицинский центр на 200 койко-мест строится в Воронеже на улице Ростовской. Строительство стартовало в конце апреля по поручению президента Владимира Путина. Срок сдачи объекта — 30 июня, работы ведутся круглосуточно. В строительстве задействовано около 1400 рабочих и 80 единиц специальной техники.