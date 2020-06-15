Стокгольм, , 12:58 — REGNUM По состоянию на январь 2020 года в арсенале КНДР находилось от 30 до 40 ядерных боеголовок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом показать вырос на 10 единиц.

Тем не менее, в докладе отмечается, что эти данные предварительные и неточные, поскольку власти КНДР не предоставляют информацию о наличия ядерного оружия, а так же говорится о том, что КНДР продолжает уделять внимание ядерной программе как одному из пунктов стратегии национальной безопасности.

По данным экспертов Исследовательского центра по вопросам ликвидации ядерного оружия Университета города Нагасаки (Япония), основанных на анализе мнений экспертов и исследователей со всего мира, КНДР владеет 35 боеголовками.

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