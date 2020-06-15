Новосибирск, , 12:49 — REGNUM Новосибирск почти достиг плато по коронавирусу, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сегодня, 15 июня 2020 года, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

«Довожу до сведения, что практически город Новосибирск достиг своих пиковых значений, достиг практически плато, — цитируют «Вести Новосибирск» Щербатова. — Дальше инфекция, возможно и вероятно, пойдёт в районы области, поэтому необходимо активизировать работу по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий».

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Новосибирской области было выявлено 746 случаев заражения коронавирусом, за предыдущую — 734. 30% случаев заражения произошло в семьях.