Анкара, , 12:54 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 12 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО. Об этом 15 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по поимке обвиняемых прошла в провинциях Ван и Хаккяри, расположенной на востоке страны. Десять человек были заключены под стражу, еще двое освобождены по подписке о невыезде.

ФЕТО считается в стране террористической организацией и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.

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