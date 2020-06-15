Севастополь, , 12:49 — REGNUM За сутки у двух жителей Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус. Об этом 15 июня на аппаратном совещании правительства города сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«У нас плюс два случая. Причём один с непонятной группой контактов — человек обратился за медицинской помощью, никуда не выезжал, с кем-то контактировал, кто не был в поле нашего контроля», — отметил Развожаев.

По данным пресс-службы правительства города, второй гражданин, у которого выявили коронавирус вернулся из Испании. Сейчас он проходит лечение в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в городе у 187 человек выявили новую инфекцию, три гражданина скончались.

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