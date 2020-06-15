Рязань, , 12:47 — REGNUM Пять пациентов включены в испытание новейшего препарата для лечения тяжёлых больных с коронавирусом в Рязанской ОКБ. «Таблетку надежды» они получили первыми в России, сообщили 15 июня в региональной оперативной рабочей группе.

Новейший препарат называют «таблеткой надежды», потому что он ориентирован на помощь самым тяжёлым больным, отметил главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. Медучреждение и главный кардиолог больницы получили благодарность глобальной клинической команды швейцарской компании-производителя за новаторскую работу. В испытаниях принимают участие пять пациентов. Ранее в Рязанской ОКБ приступили к лечению 15 человек на основе японского противовирусного препарата. Первый из этих 15 пациентов также включён в клиническое исследование ещё одного препарата для больных с тяжёлым течением инфекции.

Планируется, что лекарства будут назначать пациентам для использования в условиях стационара.

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